В Минобороны сообщили о ситуации на границе в Харьковской области

Вблизи украинской границы с РФ враг пытается окопаться
В Харьковской области ВСУ на некоторых участках уже вышли на границу с Россией. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает УРА-Информ.
«Вблизи украинской границы с РФ враг пытается окопаться, якобы, там есть угроза наших наступательных действий через украинско-российскую границу. Это российская тактика, чтобы сковать наши войска и не допустить того, чтобы одно подразделение перебросить туда, где нам нужно усилиться», – отметили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин не пострадал в результате удара украинских войск по Лиману, что находится на оккупированной территории, однако, был уничтожено около 50 кадыровцев.
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