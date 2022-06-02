Общество

В Минобороны сообщили о ситуации на границе в Харьковской области

Вблизи украинской границы с РФ враг пытается окопаться

Время чтения: 29 Секунд

В Харьковской области ВСУ на некоторых участках уже вышли на границу с Россией. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает УРА-Информ.

«Вблизи украинской границы с РФ враг пытается окопаться, якобы, там есть угроза наших наступательных действий через украинско-российскую границу. Это российская тактика, чтобы сковать наши войска и не допустить того, чтобы одно подразделение перебросить туда, где нам нужно усилиться», – отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин не пострадал в результате удара украинских войск по Лиману, что находится на оккупированной территории, однако, был уничтожено около 50 кадыровцев. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВСУ втянули врага в ловушку в Северодонецке, – Арестович

Эту информацию пока не подтвердили власти Луганской области

“Пусть Пушилин помогает”: дончане отказываются поддерживать мобилизованных в ОРДЛО

В 2014 году «ребята сами шли служить», а потом, когда к «власти» пришел Пушилин, все «разбежались»

«Кто-то просил нас защищать?»: в ОРДО прозрели, что Донбасс не «спасают»

Они возмущены тем, «спецоперация по «осбождению» Донбасса только больше усугубила положение и количество жертв

«Референдума» не будет: в РФ снова “кинули” Донбасс

В Кремле вновь обвинили Украину

В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта

Есть пробитие

«Наорали, увольняют, бросили, как мясо»: оккупанты обижены на свое руководство

Также никаких выплат не получают и «добровольцы», которых «бросили, как мясо, на передовую»