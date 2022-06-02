В Минобороны сообщили о ситуации на границе в Харьковской области

Вблизи украинской границы с РФ враг пытается окопаться

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В Харьковской области ВСУ на некоторых участках уже вышли на границу с Россией. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает УРА-Информ.

«Вблизи украинской границы с РФ враг пытается окопаться, якобы, там есть угроза наших наступательных действий через украинско-российскую границу. Это российская тактика, чтобы сковать наши войска и не допустить того, чтобы одно подразделение перебросить туда, где нам нужно усилиться», – отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин не пострадал в результате удара украинских войск по Лиману, что находится на оккупированной территории, однако, был уничтожено около 50 кадыровцев.