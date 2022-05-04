Вселенная скоро может начать «сжиматься»: ученые сделали тревожный прогноз на будущее

Спустя почти 14 миллионов лет постоянного расширения Вселенной, та вполне может начать понемногу сжиматься. И случится это очень скоро. Данное мнение выдвинули ученые из США.

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Об этой информации сообщило издание «НОЖ», передает «УРА-Информ».

К такому мнению они пришли после некоторых научных операций, а именно после того как попробовали смоделировать природу темной энергии — это гипотетическая форма энергии, заставляющая Вселенную расти все быстрее.

Так, согласно полученной модели, расширение всей Вселенной закончится примерно через 65 миллионов лет. А уже в течение последующих ста миллионов лет грядет новая эра. Эра сжатия Вселенной, которая продлится миллиарды световых лет. А что будет после этого — никому не известно.

Пол Стейнхардт, один из ученых-исследователей заявил, что примерно столько лет прошло с того момента как погибли динозавры.

«65 миллионов лет в космическом масштабе — очень мало»,— рассказал он.

Более того, Гери Хиншоу, канадский профессор точных наук поддержал теорию американских ученых. Тем не менее, исследователи объяснили, что на данный момент их выводы – это только теория, потому как природа темной энергии во всей Вселенной еще никому непонятна.

Напомним, из космоса был получен странный сигнал: ученые раскрыли, что это может означать.