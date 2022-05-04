Оккупанты прорвались на завод Азовсталь в Мариуполе

На данный момент об этом различные источники.

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Российские военные несмотря на заявления российских властей продолжают штурм Азовстали в Мариуполе. Интересно, что только сегодня, четвертого мая, российская пропаганда заявила, что боевых действий не приходит.

Источник сообщает, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод Азовсталь. Напомним, что именно в здании остаются украинские защитники и гражданские люди, которых еще не эвакуировали, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Напомним, что россияне пошли на штурм еще вчера, когда закончилась часть эвакуации мирных граждан из Азовстали. Сегодня, четвертого мая, россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. Источник сообщает, что на данный момент на территории завода идут тяжелые бои.

Отмечается, что связи с украинскими бойцами нет. На данный момент украинские власти и военные никак не прокомментировали эту информацию.

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