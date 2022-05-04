Происшествия

Кива сообщил, что Польша присоединит к себе часть Украины: экс-нардеп отличился скандальным заявлением

Бывший народный депутат Украинского государства Илья Кива решил сообщить, что западный сосед Киева собирается ударить украинцам в тыл. Более того, он уверен, что через какое-то время состоится даже референдум.

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Об этой  информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Начали формировать западный рубеж обороны Украины. Приняли решение, что оружие вместе с боеприпасами, которые поставляются из Европы, будут оставаться в западных регионах страны», – сказал в начале Кива.

Затем он сообщил, что вышеупомянутое является исключительно первым этапом перед отделением и созданием «прозападной Украины», где столицей уже будет не Киев, а Львов. Следом, по его мнению, состоится референдум, который присоединит западные области к Польше.

Тем не менее, никаких доказательств в пользу своих слов Кива не представил, из-за чего многие усомнились в том, что подобное, действительно, имеет место быть.

Напомним, Зеленский сделал новое заявление в Раде: СМИ раскрыли, что случилось впервые за все время войны.

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