Шмыгаль рассказал, сколько в Украине еще будет действовать карантин: неутешительные данные

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что карантин в нашей стране буде действовать до тех пор, пока не будет разработан вакцина от коронавируса или не будет определен успешный протокол лечения этой болезни.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам (помочь) управлять летальностью", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что летальность от коронавируса в Украине составляет 2,5-2,9%. В тоже время этот показатель до 1%, около 0,8%. То есть показатель смертность в случае Covid-19 почти втрое больше обычного гриппа.

Также глава Правительства отметил, что главной задачей украинских властей является спасти как можно больше человеческих жизней до того момента, как будет изобретена вакцина или лекарство.

Ранее мы сообщали, что Украина заняла 2 место в Европе по приросту зараженных на COVID-19.