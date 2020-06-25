Украина заняла 2 место в Европе по приросту зараженных на COVID-19

В сложившейся ситуации, в Украине прослеживается самый большой ежесуточный прирост новых инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа.

Только за 24 июня в Украине добавилось 940 новых официально подтвержденных случаев болезни. По показателю прироста украинское государство уступает только Российской Федерации, в которой только за сутки добавилось 7176 заражений коронавирусной болезнью.

Всего с начала пандемии по сегодняшний день в Украине заболели коронавирусом 39 тысяч человек, что является 35-м местом среди всех стран мира и 12-м показателем в Европе.

Из-за таких данных Украина была включена в "красную зону", куда входят страны, где количество активных случаев заболевания коронавирусом составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. По состоянию на 24 июня в Украине наблюдают 20,554 активных случаев болезни, а на 100 тыс. населения приходится 46,8 активных случаев.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вВВ украинской столице ослабилиВВВ некоторые карантинные ограничения, которые были введены ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции в стране. Несмотря на это, если число заразившихся будет продолжать расти, то столичные власти будут обсуждать вопрос ужесточения противоэпидемиологических мероприятий уже в субботу, 27 июня.ВВ