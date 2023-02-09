Политика

Путин уже рассматривает себе преемника: источник Кремля назвал его имя  

Родион Власов

Стало известно, что глава Российской Федерации Владимир Путин видит в одном человеке того, кто сможет заменить его на посту лидера РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Генерал СВР», у которого есть источники в Кремле, передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что глава России недавно провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сама встреча не представляла особого интереса для многих, однако затем источник начал говорить о том, какое впечатление сложилось у Путина насчет Собянина.

«У Путина были непростые отношения с Собяниным. Но недавно прозрачно тот ему сделал намек, что пост премьер-министра скоро освободится, а Собянин один из кандидатов. Когда речь заходила о дальнейшей судьбе мэра Москвы, иногда Путин всерьез рассматривал в нем преемника. Но разговоры такие вел скорее для того, чтобы узнать о реакции собеседников на такого рода перспективу», – заявил источник.

Затем инсайдер добавил, что, несмотря на своеобразные отношения мэра Москвы и президента РФ, Собянин не смог войти в группу людей, которые могут повлиять на лидера страны. Потому, как считает источник, будущее Собянина является достаточно туманным, хотя при этом Путин верит в Собянина.

Напомним, РФ передала новое требование США: стало известно, о чем говорилось в сообщении.

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