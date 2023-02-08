Шойгу сделал неоднозначное заявление об Украине: стало известно, что с ним не так

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Данная информация представлена изданием «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«Россия продолжит обеспечивать безопасность собственных граждан в республиках Донбасса, а также других, новых регионах, и защиту жителей Украина от геноцида от режима Киева», – коротко подметил Шойгу.

Однако не только ряд СМИ, но и общественники были обескуражены вышеупомянутым заявлением. По их мнению, после актов геноцида в Буче, Ирпене, Херсоне, Мариуполе и ряде других населенных пунктов все вышеупомянутое звучит чуть ли не как издевка.

Более того, неясно и то, в чем проявляется защита граждан Украины, поскольку последние ракетные атаки РФ сильно навредили гражданской инфраструктуре. Особенно это касается энергетики, из-за чего миллионы людей испытывали трудности, а некоторые даже замерзали без отопления.

Напомним, генерал-майор СБУ рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.