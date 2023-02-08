В РФ началась подготовка к жизни без Путина: Гиркин сказал, кто претендует на «трон»

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщил Гиркин в интервью деятелю росСМИ Андрею Караулову, передает «УРА-Информ».

«Смертельную вражду ведут между друг другом башни Кремля. Начали уже подготовку к жизни после Путина. Амбиции разыгрались. Принялись за свое выдвижение фронтмены новые, заявляющие о своих амбициозных планах. Однако в данный момент все это является либо ближним, либо «вторым кругом» той системы, что сложилась за последние двадцать лет», – уверяет Гиркин.

Затем же речь пошла о тех, кем Стрелков считает самыми активными претендентами на жизнь во власти после падения режима Путина.

«Прилично обозначились уже известные многим фигуры: Дмитрий Медведев, которого лично я прозываю Лунтиком ласково…Рвет и бесится, пытаясь себя вообразить мегаврагом Запада. Не исключаю и главу Минобороны Сергея Шойгу. Он отвоевал себе в кадровом формате достаточно сильные позиции. Есть еще и Евгений Пригожин», – заявил в конце Гиркин.

Напомним, ядерные угрозы России: армия США готовится дать военный ответ.