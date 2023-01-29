Происшествия

У РФ могут быть проблемы с «шахедами»: военные объекты Ирана атакованы дронами

Ирина

В ночь с 28 на 29 января на стратегических объектах Ирана прогремела серия мощных взрывов. Сообщается, что детонация произошла после атаки беспилотников.

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Об этой информации сообщил Reuters, передает Ura-inform.

В частности сообщается о  взрыве в одном из центров производства боеприпасов минобороны страны. Инцидент произошел на военном заводе в городе Исфахан.

«Взрыв произошел в одном из центров по производству боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя главы Мухафазы Исфахан по политическим вопросам и безопасности, пострадавших нет», – сообщили в иранском государственном информагентстве IRIB.

Позже местные СМИ сообщили, что в Иране были атакованы также центр по производству «шахедов», нефтеперерабатывающий завод, военные базы в Хамадане и Кереджи и ряд военных частей. Удары были нанесены в пяти разных локациях.

Какой стране принадлежат атаковавшие иранский военный объект беспилотники, власти Ирана пока не говорят.

Напомним, ранее сообщалось, Данилов о происходящем в РФ: вопрос Путина в России почти закрыт.

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