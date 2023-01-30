Азаров признался в еще одном случае во времена Майдана: экс-премьер о передаче власти

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Девять лет назад, 28 января 2014 года я подал в отставку. Это было последним легитимным Правительством Украины. Именно отставка нашего Правительства привела к тому, что открылся путь к государственному перевороту наряду со всеми дальнейшими событиями в Украине», – сказал Азаров.

Девять лет назад, 28 января 2014 г., я подал в отставку



Это было последнее легитимное Правительство Украины



Именно отставка нашего Правительства открыла путь к госперевороту и всем дальнейшим событиям в Украине pic.twitter.com/BhIwO3mleU — Николай Азаров (@AzarovNikolay_) January 28, 2023

Что примечательно, до сих пор были споры о том, когда же Азаров в точности сложил свой мандат и покинул страну. Если с последним вопросом еще неясно, то спустя 9 лет экс-премьер поставил точку насчет того, когда оставил свой пост.

Впрочем, пользователи соцсетей, как всегда, нашли, что ответить бывшему премьеру. Некоторые даже откровенно смеялись над его словами.

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