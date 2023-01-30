Политика

Азаров признался в еще одном случае во времена Майдана: экс-премьер о передаче власти

Родион Власов

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о том, что произошло почти ровно 9 лет назад во время активной фазы Революции достоинства.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Девять лет назад, 28 января 2014 года я подал в отставку. Это было последним легитимным Правительством Украины. Именно отставка нашего Правительства привела к тому, что открылся путь к государственному перевороту наряду со всеми дальнейшими событиями в Украине», – сказал Азаров.

Что примечательно, до сих пор были споры о том, когда же Азаров в точности сложил свой мандат и покинул страну. Если с последним вопросом еще неясно, то спустя 9 лет экс-премьер поставил точку насчет того, когда оставил свой пост.

Впрочем, пользователи соцсетей, как всегда, нашли, что ответить бывшему премьеру. Некоторые даже откровенно смеялись над его словами.

Напомним, украинцы могут получать бесплатные продуктовые наборы от «АТБ»: как это сделать.

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