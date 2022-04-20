Происшествия

Арестович рассказал о ситуации на фронте и о новых самолетах для Украины

Свежее выступление советника главы Офиса президента Украины.

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с новым заявлением. Он рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 20 апреля.

Он отметил, что на Киевском, Черниговском и Сумском направлениях – противник наступление не ведет. Украинские военные контролируют границы в этих областях, пишет УРА-Информ.

По словам Арестовича на Харьковщине идут бои — несколько населенных пунктов освобождены. Главной задачей противника является наступление из Изюма, но успеха там нет. Противник также пытался штурмовать Рубежное и Попасную – был отбит.

На Запорожском направлении ВСУ ведут активную маневренную оборону. Оккупанты пытаются идти в наступлении в направлении Гуляйполя.

На Херсонском – враг пытается наступать в сторону Николаева, но украинская армия понимает задумку противника.

Также Арестович добавил, что продолжает поступать военная техника. Авиационный парк Воздушных сил ВСУ несколько увеличился.

Ранее мы сообщали, что на стороне рф в Украине воюет до 20 000 наемников из группы Вагнера или Ближнего Востока.

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