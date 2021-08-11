ВСУ показали неопровержимые доказательства военных преступлений России против Украины

В РФ забыли удалить код завода-производителя с мины ПОМ-2Р1БС

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Воины ВСУ продемонстрировали очередное доказательство военных преступлений России против Украины. Они показали противопехотную мину ПОМ-2Р1БС, с нее забыли удалить маркировку производителя. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, передает УРА-Информ.

«Серьезный зашквар российской оборонки. Забыли удалить код завода-производителя с мины ПОМ-2Р1БС, которую забросили на наши позиции под Горловкой», — написал он под фото.

Такие мины используются только в армии Российской Федерации.Также он уточнил, что код производителя 583 совпадает с кодом российского предприятия. Оно известно, как Саранский механический завод.

«Но с этой железкой они серьезно промахнулись. На стакане-носители мины — никаких отметок. Но бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сегодня ранним утром в результате обстрела незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса, а именно села Новоселовка Вторая, что в Ясиноватском районе, погиб мирный житель.