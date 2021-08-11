Общество

Незаконно отказывать в работе невакцинированным учителям: мнение эксперта

Он поддерживает вакцинацию

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Ограничение доступа к работе педагогов, которые не получили вакцины от пневмонии нового поколения COVID-19, незаконно. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Фейссбук, передает УРА-Информ.

Он поддерживает вакцинацию, а также призывает всех учителей делать прививки, однако, согласно действующему законодательству вакцинация пока является добровольной.

«Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и буду защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе», — добавил Горбачев.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает вакцинцию украинского населения.

«Как гражданин я поддерживаю вакцинацию и считаю, что вакцинироваться должны не только как можно больше педагогов, но и всех граждан в целом. Вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся», — написал Горбачев.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 августа на территории украинского государства зафиксировано еще 1 122 новых случая заражения пневмонией COVID-19.

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