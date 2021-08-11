Происшествия

На Донбассе в результате обстрела погиб мирный житель

Вражеский снаряд попал в частный дом

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Сегодня ранним утром в результате обстрела незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса, а именно села Новоселовка Вторая, что в Ясиноватском районе, погиб мирный житель. Об этом собщил в Фейсбук глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УРА-Информ.

«Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинский общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения», — отметил Кириленко.

Как стало известно, вражеский снаряд попал в частный дом и разбил его. На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они выясняют все обстоятельства обстрела.

Ранее сообщалось, что еще один шахтер, который ранее пострадал при взрыве метана на шахте «Покровское», скончался.

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