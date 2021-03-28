Возобновление протестов в Беларуси: в Минске задержали сотни людей

Большинство граждан были задержаны в Минске
На прошедших в Беларуси на акциях протеста против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко задержали по меньшей мере 245 человек задержали. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на обновляемые данные белорусского правозащитного центра «Весна«
Большинство граждан были задержаны в Минске.
Некоторых жителей страны уже отпустили.
Помимо этого, Белорусский Следственный комитет объявил, что возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за призывы Telegram-каналов к участию в «несанкционированных мероприятиях» 27 марта 2021 года.
Также известно, что вчера, после 14:00 начались задержки силовиками в районе площади Бангалор, а также во дворах и на соседних улицах.
Стоит отметить, что это был первый массовый митинг в Беларуси с начала года.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе уже стартовала работа над четвертым пакетом санкций против режима самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.