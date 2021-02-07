Происшествия

Боевики на Донбассе ведут активную подготовку к контрудару по украинским позициям, — разведка

В отчетах ОБСЕ примерно с конца ноября прошлого года фиксируется активное движение военной техники

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На территориях временно оккупированного Донбасса пророссийские боевики готовятся к контрудару по украинским позициям, возможно они даже планирует прорыв обороны. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью бывшего военного разведчика и волонтера Андрея Римарука.

Он отмечает, что даже в отчетах ОБСЕ примерно с конца ноября прошлого года фиксируется активное движение военной техники НВФ через украино-российскую границу.

«В декабре прошла ротация командования армейских корпусов, которые проверили боевую готовность террористических войск и провели общий сбор резервистов. Даже ОБСЕ в ноябре-декабре фиксировала переход через границу военной техники и ротацию военного склада. Террористы ведут активную подготовку или к контрудару или даже прорыву», — подчеркнул Римарук.

Согласно данным разведчиков ВСУ, за последние несколько месяцев НВФ активизировали военные учения по медицине и связи.

«Там никто не спит, идет боевая готовность. НВФ укрепляют 2−3 линию. С конца ноября активизировались снайперы, причем именно снайперы-женщины. Работают в „рабочей“ дистанции — 200−800 метров. Как „результат“ — 4 погибших украинских воины за прошлый год. Действуют хитро: сначала ликвидируют камеры, а затем стреляют на поражение», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в районах проведения антитеррористической операции на Донбассе был ранен еще один военный ВСУ.

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