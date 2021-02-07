Кравчук ждет жесткой реакции украинских властей на провокации на Донбассе

Боевики используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии

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Незаконные вооруженные формирования на Донбассе нарушают договоренности о прекращении огня. Сейчас боевики используют любые возможности для провокаций, на такие действия Украина должна отвечать зеркально и реагировать жестко, а не просто наблюдать. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в эфире канала «Украина 24», передает УРА-Информ.

«Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело — нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта», -отметил он.

Кравчук считает, что на провокации пророссийских боевиков необходимо отвечать жостко и зеркально.

«Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же. Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости», -заявил он.

Ранее сообщалось, что вчера вечером, в районах проведения антитеррористической операции на Донбассе был ранен еще один военный ВСУ.