Происшествия

Обстрел на Донбассе: ранен еще один служащий ВСУ

В ТКГ направили соответствующие ноты в СММ ОБСЕ

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Вчера вечером, в районах проведения антитеррористической операции на Донбассе был ранен еще один военный ВСУ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе.

Известно, что инцидент произошел около 18.00. Неподалеку от населенного пункта Пески. Украинский защитник был ранен в результате обстрела боевиков.

Сообщается, что военнослужащий украинской армии сейчас находиться в стабильном состоянии и был доставлен в медицинское учреждение.

Также в ТКГ направили соответствующие ноты в СММ ОБСЕ из-за нарушения прекращения огня на временно оккупированных украинских территориях.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела на временно оккупированных территориях Донбасса возле Торецка и Северодонецка были ранены двое украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины. 

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