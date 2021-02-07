Вопрос Донбасса: Резников рассказал, будет ли референдум

Вопросы о будущем Донбасса не стоит выносить на всеукраинский референдум

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Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос Донбасса не стоит выносить на всеукраинский референдум. Об этом он рассказал в интервью изданию «Укринформ», передает УРА-Информ.

«В данный момент идет горячая фаза войны и существует очень много манипуляций и пропаганды, которые идут со стороны России. А на референдум необходимо выносить вопросы, которые требуют холодного и взвешенного анализа, чтобы принимать решение», — подчеркнул Резников.

Он считает, что подобные вопросы раскалывают общество, а также еще больше могут усилить противоречия между гражданами страны. Именно поэтому нельзя выносить вопрос Донбасса на референдум.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный «глава ДНР» Денис Пушилин поручил своим чиновникам проработать вопрос о реабилитации соотечественников, которые проживают в Украине, а не на территориях ОРДЛО, и перенесли коронавирусную инфекцию нового поколения.