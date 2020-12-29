На Донбассе снова стреляют: оккупанты трижды нарушили режим тишины

Боевых потерь среди бойцов ООС нет

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Незаконные вооруженные формирования РФ на территориях оккупированного Украинского Донбасса с начала суток трижды открывали огонь по украинским позициям. Боевых потерь в личностном составе ООС нет.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Стало известно, что из подствольного гранатомета российский враг осуществил по одному выстрелу в направлении позиций украинских военнослужащих недалеко от населенных пунктов Невельское и Авдеевка. Также в ведомстве добавили, что вблизи Водяного пророссийские боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета.

Такие провокации врага не несли опасности для жизни и здоровья украинских бойцов. В ответ они огонь не открывали.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный мэр неподконтрольной украинскому правительству Горловки, которая находится в Донецкой области, Иван Приходько заявил, что на окраинах города сильно слышны звуки разрывов снарядов.