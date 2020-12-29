Скандал вокруг КСУ: Зеленский созвал СНБО для решения проблемы

Детали заседания будут сообщены официально позже

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Шестой президент украинского государства Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для решения вопроса о выходе из конституционного кризиса. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УП.

«Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса» — заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Также она отметила, что детали заседания официально будут обнародованы позже. Однако, само заседание уже завершилось.

При этом, член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что на заседании СНБОи президента государства рассматривалась ситуация, которая сложилась в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Лещенко написал в своем телеграм-канале, что глава государства Владимир Зеленский в скором времени издаст указ об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ сроком на один месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в Офис генерального прокурора для получения подозрения.