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«Я прямо говорю: я — нацист», — воевавший на Донбассе российский террорист Мильчаков

Наталия

Мильчаков заявил о том, что главарь российских террористов на Донбассе Гиркин «не справился с проектом»

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Российский террорист, который воевал на территориях временно оккупированного украинского Донбасса Алексей Мильчаков откровенно заявил о своих нацистских взглядах. Об этом террорист рассказал в интервью российским пропагандистам, передает УРА-Информ.

«Я прямо говорю, первое мое действие при приходе чеченцев: я — нацист. Я не буду там углубляться — националист я, патриот, имперское направление… Я прямо говорю: я — нацист. Можно и руку вскинуть», — заявил российский террорист.

«Игорь Иванович не смог вынести, как я понимаю, того, что он не справился с проектом. По какой-то  причине. Плюс всплыли очень многие моменты и меня смущает то, что сейчас выглядит с его стороны, как продуктивные предложения реальных рабочих идей помощи Донбассу, а в действительности выглядит, как нытье бабы… У меня к Игорю Иванычу один вопрос — за что был расстрелян медик из Санкт-Петербурга, который приехал в Семеновке и сказал вам: «Игорь Иваныч у вас на складах куча ПП (ред. — перевязочных пакетов) и жгутов, а у бойцов на передовой нет?», — сказал Мильчаков. 

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный мэр неподконтрольной украинскому правительству Горловки, которая находится в Донецкой области, Иван Приходько заявил, что на окраинах города сильно слышны звуки разрывов снарядов.

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Наталия

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