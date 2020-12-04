Чей Крым: Россия продолжает убеждать Турцию, что он не украинский

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Российская Федерация продолжает обсуждать вопрос Крымского полуострова с Турцией, которая, как и многие другие страны мира, не признают аннексию Крыма. В Кремле продолжают твердить, что все согласно международным законам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает настаивать на своем в вопросе Крыма с Турцией. При этом Турецкая сторона пока на данный момент стоит на стороне Киева.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Россия.

«Отношения между Россией и Турцией важны для нас, для наших коллег в Анкаре, для региональной безопасности и стабильности. Эти отношения носят взаимовыгодный характер, основываются на принципах невмешательства в дела друг друга и уважения интересов друг друга. Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения», — заявил Песков.

Также он добавил, что Россия продолжает доводить свою сторону Турции. При этмо он отметил, что это делается терпеливо и последовательно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма Россией.

Ранее мы сообщали, что РФ массово заселяет Крым россиянами.