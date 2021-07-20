Политика

Возможная встреча Зеленского и Байдена: новые требования

Переговоры о встрече Зеленского и Байдена продвигаются тяжело

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Встреча президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена должна была состояться до конца июля, но похоже, пока официальной даты все еще нет. Американские дипломаты начали заявлять о том, что вполне возможно, что она состоится в августе.

Однако теперь стало известно, что для того, чтобы провести встречу Зеленский должен выполнить ряд условий. Источник рассказал, что требуют в Вашингтоне от украинского президента, чтобы встреча с Байденом все-таки состоялась, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник в Офисе президента Украины рассказал, что переговоры о встрече Зеленского и Байдена продвигаются тяжело, из-за требований посольства США в Украине.

«От нас требуют согласовать все заявления Зеленского, которые он сделает в США, чтобы это не дискредитировало демократов и администрацию Байдена», — пишет источник.

В тоже время на данный момент неизвестно, какие именно Зеленский намерен сделать требования и согласен ли он на такие условия от Вашингтона.

Ранее мы сообщали, что Зеленский высказался по поводу принудительной вакцинации.

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