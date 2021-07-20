США расследуют новые случаи «гаванского синдрома» среди дипломатов

Все из-за ситуации в Вене

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Министерство дипломатии США расследует новые случаи «гаванского синдрома» среди дипломатов в Вене, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

На пресс-конференции Прайс сослался на сообщения New Yorker о том, что с тех пор, как Джо Байден пришел к власти, около 20 американских дипломатов в Вене испытали загадочные симптомы, указывающие на повреждение мозга: мигрень, головокружение, тошноту, внезапное чувство давления и другие неврологические состояния, пишет УРА-Информ.

«Мы энергично расследуем сообщения о возможных необъяснимых инцидентах со здоровьем среди жителей Венского посольства США в консультации с нашими партнерами из других агентств», — сказал Прайс.

Подобные инциденты, впервые зафиксированные американскими дипломатами в Гаване в 2016 году, получили название «гаванский синдром». Хотя с тех пор на них жаловались более 130 дипломатов в Китае, России и США, причина болезней остается неясной. Вена — место, где было зарегистрировано второе место по количеству заболевших.

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