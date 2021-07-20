Выходные в августе: сколько будем отдыхать

Украинцы получат длительные выходные 21, 22, 23 и 24 августа

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Прошло уже 20 дней июля, а это значит, что осталась всего лишь одна третья от второго месяца лета. Август уже «не за горами», а значит пора планировать отпуск или выходные, кто это еще не сделал, на последний месяц лета.

После «обычного» июля, в августе украинцев снова ждут дополнительные выходные. Так 24 августа в Украине празднуют День независимости и этот день будет выходным. Так как 24 число припадает на вторник, было принято решение правительством понедельник, 23 августа, сделать выходным. В тоже время за 23 число придется отработать 28 августа, в субботу, пишет УРА-Информ.

Таким образом, украинцы получат длительные выходные 21, 22, 23 и 24 августа. В общей сложности в августе будет 21 рабочий день и десять выходных. Традиционно остаются нерабочими субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

Отметим, что в августе украинцы также будут праздновать День государственного флага Украины, Международный день молодежи, День авиации Украины, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День шахтера и День строителя.

Ранее мы сообщали, чего ожидать от погоды украинцам в августе.