Зеленский высказался по поводу принудительной вакцинации: что он сказал

Президент против

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В Украине в последнее время говорят о том, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность ввести в стране принудительную вакцинацию от коронавируса. Рассматривалась возможность ввести строгие правила для тех, кто не вакцинируется, вплоть до того, чтобы не пускать таких на работу, в кафе и другие заведения.

В тоже время было непонятно, пойдет ли на такой шаг президент Украины Владимир Зеленский, ведь такое решение МОЗ могло бы ударить по его рейтингу, ведь многим такая инициатива не понравится и вполне вероятно, были бы даже протесты. Сейчас же стало известно мнение глав государства на эту ситуацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник сообщает, что президент против принудительной вакцинации, министру здравоохранения необходимо искать новые стимулы для выполнения своего обещания о 10 миллионах прививок от COVID-19.

«В Офисе Президента недовольны темпами вакцинации, которые в три раза меньше от прогнозируемых», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве дали прогноз по коронавирусу, ситуация стабилизируется только к 2023 году.