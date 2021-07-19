100 тысяч вакцин AstraZenekа могут попасть в мусор

Вся ситуация происходит в Германии

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Даже 100 000 дозы вакцины COVID-19 от AstraZeneca могут оказаться на свалке в Берлине. Срок их годности истекает через неделю или две.

«Я не понимаю, почему не удалось организовать единую большую кампанию вакцинации и использовать эти препараты. Это лучше, чем выбросить их», — комментирует ситуацию Флориан Клюкерт из партии СвДП, пишет УРА-Информ со ссылкой на Bild.

Катерина Пьерот-Манелли из партии зеленых считает, что мобильные пункты вакцинации должны быть организованы в местах, где люди проходят с раннего утра, например, в торговых центрах.

«Если срок годности вакцин истечет, это будет крайне неэтично. Федеральное министерство здравоохранения должно работать с ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) и другими международными организациями, чтобы немедленно найти решение этой проблемы», — подчеркивает Томас Айзенберг из СДПГ.

Сенатор (министр) здравоохранения Берлина Дилек Калайчи из СДПГ призвал федеральное правительство сделать вакцины доступными для других нуждающихся стран.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве дали прогноз по коронавирусу, ситуация стабилизируется только к 2023 году.