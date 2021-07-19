В Макеевке люди пять дней сидят без воды: готовы пить уже дождевую воду

Купить бутилированную воду могут позволить себе не все

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Жители ОРДО рассказали о тяжелой ситуации в одном из поселков «ДНР». Так в Советском районе Макеевки, в поселке Ново-Фурманово на ул. Донецкой и окрестных улицах нет воды в такую жару уже дней пять, колодцы пересохшие или замусоренные, подвоз питьевой воды не организован.

Источник сообщает, что люди уже готовы пить дождевую воду, но дождей тоже нет. Купить бутилированную воду могут позволить себе не все. На районе проживает много пожилых людей, особенно тяжко одиноким, которым дети и внуки не привозят воду, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Старики уже плачут, просто издевательство над нами, пытаются на тот свет, наверное, их быстрее загнать! Про стирку, или мытьё посуды вообще молчим. Дождей нет, так уже бабки говорят и дождевую воду готовы пить, есть с нее готовить, и стирать, но и ее нет! Вода только в магазине, но не у всех есть деньги на нее и главное силы принести. Сколько дней люди, старики уже элементарно даже не моются, жуть», — жалуются местные жители.

Водоканал упорно молчит – там не сообщают, что произошло, и когда появится долгожданная вода.

Ранее мы сообщали, что из «ДНР» бегут даже таксисты.