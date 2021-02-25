Ее нужно назначить министром обороны Украины — Гордон удивил своим заявлением

Украинский журналист о министерстве обороны

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В министерстве обороны Украины необходимы изменения. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Журналист заявил, что ему не нравится то, что сейчас творится в украинской армии. По его мнению, пришла необходимость поменять министра обороны. В тоже время Гордон даже назвал имя, кто бы мог занять эту должность, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

Журналист удивил многих, заявив, что эту должность могла бы занять женщина. Он считает, что министром могла бы стать народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.

«Я считаю, что Ирину Верещук нужно назначить министром обороны Украины потому, что то, что сейчас происходит с украинской армией, мне не нравится то, что министр обороны и начальник Генштаба не разговаривали несколько месяцев, мне это категорически не нравится в воюющей стране, а Верещук, на мой взгляд, смогла бы добиться впечатляющего результата», — поделился своим мнением Гордон.

Ранее Гордон сравнил Владимира Зеленского и Петра Порошенко.