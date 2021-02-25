Главарь «ЛНР» отказался от вакцинации российским препаратом: стала известна причина

Все из-за проблем с сердцем

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В «ЛНР» продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Еще в конце января Россия доставила в ОРДЛО свою вакцину от коронавируса «Спутник V».

В тоже время главарь «республики» Леонид Пасечник отказался делать вакцинацию. Он в отличие от своего «коллеги» Дениса Пушилина опасается серьезных усложнений после вакцинации, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«Пасечник перенес в 2019 году операцию на сердце, поэтому отказался от прививки», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» отказались на время от вакцинации российским препаратом. Это случилось по причине большого количества вызванных осложнений, из-за чего в «МВД ЛНР», «МЧС ЛНР», и поликлиниках многие отказались от вакцинации.

Несмотря на это, «минздрав» «ЛНР» уже запросил у России новую партию «Спутник V».

«Потому, что есть задача – вакцинировать, как можно больше людей», — пишут в Telegram-канале.

«Среди побочных явлений – онемение рук (некоторые люди лечили онемение более недели), абсцессы, проблемы с сердцем у людей 50+» – пишет паблик.