Первые сутки вакцинации в Украине: резко увеличилось число больных COVID-19

Последний раз такое большое количество новых заболевших на территории страны было зарегистрировано 15 января

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Вчера на территории Украины была сделана первая прививка от коронавирусной инфекции нового типа. Также, за прошедшие сутки, 24 февраля, в Украине лабораторно подтвердили 8147 новых случаев инфицирования. Ранее число новых заболевших было гораздо меньше. Например, днем ранее количество новых инфицированных составило 5850. Об этом сообщил на Facebook руководитель минздрава Максим Степанов, пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что последний раз такое большое количество новых заболевших на территории страны было зарегистрировано 15 января, тогда заболело 8199 жителей страны.

Известно, что самое большое число заболевших было зафиксировано в Киеве. В городе заболело 652 человек. Также в антирекорде лидирует Ивано-Франковская область. Тут заболело 711 граждан страны. Такое же число заразившихся наблюдается и в Житомирской области.

По данным СНБО за прошедшие сутки скончались 135 человек от COVID-19. Побороли недуг 3889 человек, а в медицинские учреждения доставили 2770 граждан страны.

Методом ПЦР было проведено 34 351 исследование, методом ИФА протестировали 15 548. Помимо этого, экспресс-тестом на антиген протестировано 29 639 жителей Украины.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области медицинские работники заявили об изменении течения коронавирусной инфекции нового поколения и назвали новые ее симптомы. Ранее такие симптомы не наблюдались у пациентов с новым типом пневмонии. Стоит отметить, что речь о новых симптомах идет именно о мутации коронавируса.