Навального нужно немедленно освободить — Меркель

Канцлер Германии о приговоре московского суда

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Канцлер Германии осудила приговор активисту российской оппозиции Алексею Навальному к трем с половиной годам лишения свободы. Ангела Меркель сочла это незаконным. Она потребовала, чтобы Кремль прекратил применять насилие против мирных демонстрантов в России.

«Приговор по делу Алексея Навального далек от каких-либо норм закона. Навальный должен быть немедленно освобожден. Насилие в отношении мирных демонстрантов должно быть прекращено», — заявила официальный представитель Ангелы Меркель в Twitter, пишет УРА-Информ.

Во вторник московский суд постановил, что приговор Алексею Навальному сроком в три с половиной года условно, вынесенный в 2014 году, был преобразован в абсолютное исполнение приговора, то есть в тюремное заключение.

Приговор не окончательный, и адвокаты оппозиции заявили, что подадут апелляцию. На это у них есть 10 дней. До вступления приговора в силу Навальный должен оставаться под стражей.

Полиция задержала более 800 человек во время акций протеста в защиту Алексея Навального во вторник.

Во вторник вечером соратники Навального призвали его сторонников провести акцию протеста на Манежной площади возле Кремля. На площадь были подведены значительные силы милиции, подземные переходы были перекрыты, а ближайшие станции метро закрыты для пассажиров.