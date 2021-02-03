Политика

Российской власти пришел конец — Гордон

Украинский журналист о приговоре Навальному

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением по поводу ситуации в Российской Федерации. Там вчера, второго февраля, на три с половиной года засудили оппозиционера Алексея Навального и отправили его в тюрьму.

Гордон считает, что этот приговор Навальному стал также приговором и президенту России Владимиру Зеленскому, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Навальному вынесли приговор – человеку, который изобличал систему и лично вождя Путина, человеку, которого недотравили, который доказал свое отравление. Так вот ему еще и впаяли срок. Но это срок не Навальному, это приговор российской системе. Я абсолютно уверен – российской власти, которая сейчас – ей конец. Я это четко понимаю», — заявил он.

Гордон называет Навального лидером оппозиции в России, хотя много участников акции протестов заявляли, что выходят не за Навального, а из-за ситуации в стране.

Также украинский журналист отметил, что Путину станет плохо после прихода к власти нового президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее Гордон сделал неожиданное заявление, что в команде Зеленского есть российские агенты.

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