Зеленский цинично и грубо нарушает законы — Медведчук отреагировал на закрытие каналов

Кум Путина отреагировал на закрытие каналов

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Пророссийский политик, один из лидеров партии Оппозиционная платформа За Жизнь Виктор Медведчук отреагировал на закрытие каналов ZiK, 112 Украина и NewsOne, которые принадлежат его соратнику Тарасу Козаку.

Напомним, что вчера вечером, второго января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против Козака и его активов. Таким образом, пророссийские СМИ были заблокированы на пять лет.

Сегодня утром на официальном сайте ОПЗЖ появилась реакция кума Путина, пишет УРА-Информ.

Он назвал такие действия незаконными, ведь нельзя вводить санкции против украинских граждан и украинских компаний.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему?» – заявил Медведчук.

Он также отметил, что не допустит такого развития событий, ведь людям нужны ответы на важные вопросы — о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях.

«Президент позволяет себе цинично и грубо нарушать Конституцию и законы», — добавил Медведчук.

Также кум Путина добавил, что окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов.