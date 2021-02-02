Суд над Навальным: оппозиционера оставили отбывать наказание в колонии

Во время процесса в Мосгорсуде полиция, по данным «ОВД-Инфо», задержала более 300 человек

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Симоновский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о смене условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Meduza.

Отныне, Алексей Навальный должен будет находиться в колонии общего режима три с половиной года за вычетом того срока, который он ранее провел под домашним арестом. Известно, что оппозиционер находился дома около 10 месяцев.

Сообщается, что до вступления приговора московского суда в законную силу отравленный ранее оппозиционер будет находиться под стражей.

Известно, что защита известного политика уже заявила о своем намерении обжаловать приговор суда.

Также, представитель ФСИН, в ходе заседания Московского суда сообщил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба России по исполнению наказаний просит заменить условный срок заключения оппозиционера в реальный.