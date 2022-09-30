Культура

Папа Римский анонсировал Третью мировую войну: СМИ раскрыли, что имел в виду понтифик

Ирина

Ключевой представитель всех католиков мира Папа Римский Франциск в довольно тревожной манере высказался о боевых действиях на территории Украины. По его словам, уже сегодня можно с уверенностью говорить о начале Третьей мировой войны.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Война в Украине – это уже Третья мировая», – процитировал лаконично источник священнослужителя.

К сожалению, Папа Римский не стал дополнять никакой информации к своим словам. Тем не менее, до этого он призывал стороны как можно быстрее закончить войну как весьма не богоугодное дело.

Неизвестно, прислушался ли вообще хоть кто-то к нему в Российской Федерации, однако католики Украины полноценно согласились с понтификом. На этом фоне неизвестно, будет ли официальный представитель католиков всего мира продумывать план мира или посещать Украину с гуманитарной миссией.

Напомним, Украина скоро начнет новое контрнаступление: источник ОП сказал, где произойдет перелом войны.

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