Происшествия

У русни будет истерика на следующей неделе – экс-нардеп Береза сказал, что произойдет

Ирина

Бывший народный депутат и нынешний политический обозреватель Борислав Береза выложил многообещающий пост, собравший немало комментариев. По его словам, у оккупантов из ВС РФ начнутся серьезные проблемы уже через 7 дней (примерно в 10-х числах октября).

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Ой, а я знаю, из-за чего у русни будет истерика на следующей неделе. Хотя, по правде говоря, истеричные настроения у них будут сохраняться на протяжении долгого времени. Все это будет до тех пор, пока мы не уничтожим всех оккупантов, и не освободим всю территорию Украины», – сказано в начале сообщения.

Далее Береза добавил, что уже на следующей неделе будет иметь место быть «вой с московских болот». Тем не менее, неизвестно, что означает вышеупомянутое сообщение, однако, возможно, речь идет об очередных прошениях Кремля по переговорам.

«Ведь мои прогнозы наряду с обещаниями реализовываются, русня», – закончил на неординарной ноте Береза.

Напомним, еще больше стран призывают своих граждан покинуть Россию: СМИ выяснили, о каких государствах идет речь.

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