Общество

Казанский раскрыл ключевую ложь ОРДО: блогер показал, что сказал так называемый «министр» Безсонов

Украинский журналист и по совместительству официальный представитель Донбасса на подконтрольной Киеву территории Украины сообщил о том, что сепаратисты все-таки лгут, когда речь заходит о военных действиях на передовой.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА Информ».

В самом начале Казанский обратил внимание на так называемого «министра информации» ОРДО по имени Даниил Безсонов. Тот буквально в видеоролике признался о том, что гибридной армии РФ на Донбассе приходится врать в своих заявлениях насчет соблюдения Минских договоренностей и даже соблюдения режима тишины с их стороны.

«Это просто замечательно. Они сами признались в том, что устраивают бомбежки и обстрелы. Это сказал сам представитель ОРДО Даниил Безсонов. В действительности, они там все нарушают. Просто им дают команды кураторы. Говорят, чтобы не показывали подобного, выставляя боевиков Донбасса в качестве жертв», — сказал Казанский.

Что примечательно, журналист даже удивился насчет того, что сепаратисты сами же раскрывают собственные карты.

«И именно этот человек у них отвечает за информационное пространство, то есть за пропаганду!», — заключил Казанский.

Напомним, стало известно, как Песков назвал жителей «ДНР» и «ЛНР».

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