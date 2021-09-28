Общество

РФ обманула жителей ОРДЛО с российскими паспортами: Резников рассказал каким образом

Получившие российские паспорта жители ОРДЛО, не имеют тех прав, что и граждане России

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Российская Федерация, раздавая свои паспорта жителям оккупированных территорий восточной Украины, в очередной раз обманула их. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова», передает УРА-Информ.

Жители оккупированных территорий Донбасса, как отметил Резников, не имеют тех прав после получения паспортов, что и граждане России.

«Я хочу сказать, что Россия таким способом обманывают людей, которым выдают паспорта. Потому что люди, которые живут сегодня или в Горловке, или в Донецке, или в Луганске, имея этот двуглавый красный паспорт, не имеют тех прав которые имеют настоящие граждане российской Федерации. У них нет прописки, налогового номера, они не могут трудоустроиться, если они заезжают своим автомобилем — имеют его растаможить как человек, приехавший из-за границы. Их так же и там обманули», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «правительство» временно оккупированных территорий Донбасса сообщило, о приросте новых «граждан» «ДНР», а также лиц, которые получили паспорта России.

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