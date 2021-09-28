В Ощадбанке сделали важное заявление о закрытии некоторых счетов: как снять средства

Ощадбанк опубликовал на своём сайте важную информацию.

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Об этой информации сообщил Rbc , передает Ura-inform.

Так банком сообщается, что закроют все счета, которые неактивны. Также это касается депозитов, транзакции по которым не было в течении 3 лет. Чтобы средства не пропали необходимо обратиться в банк.

В финансовом учреждении сделали уточнение клиентам банка, которые попадают под такую категорию: необходимо до тридцатого сентября прийти в отделение банка для актуализации идентификационных данных и прохождения верификации.

У клиента обязательно должен быть с собой паспорт и идентификационный код.

Банк предупреждает, что если в срок до 30 сентября клиенты не обратятся в Ощадбанк, то:

-такие лицевые счета не будут предусматривать средства как неподвижные вклады;

-банком будет считаться такое действие как согласие клиента на расторжение договора и закрытие счёта;

-данные действия будут расценено банком как согласие на снятие ежемесячной комиссии, согласно тарифов Ощадбанка.



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