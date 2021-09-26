Политика

Стало известно как Песков назвал жителей «ДНР» и «ЛНР»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов опять повторил мантру о «внутриукраинском конфликте».

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Об этой информации сообщил Dialog , передает Ura-inform.

Песков рассказал что агрессии со стороны России нет, а конфликт на Донбассе можно считать внутренним. Также он назвал жителей временно оккупированных территорий «ДНР» и «ЛНР» украинцами и с его слов разрешение конфликта на Востоке Украины будет возможно только тогда, когда «украинцы станут разговаривать друг с другом».

Также Кремль обвинил Киев « в отсутствии желания выполнять свои обязательства в контексте минских договорённостей и «нормандского формата». Песков заявил что именно это препятствует встрече двух президентов России и Украины.

Сейчас ситуация с урегулированием  военного конфликта на Донбассе зашла в тупик, но предпринимаются  попытки со стороны глав министерств иностранных дел и политических советников «Нормандской четвёрки» опять вернуть переговоры на эту тему, отметили в России.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно что ожидает Порошенко в случае признания его олигархом.

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