Украина должна быть готова: названы сроки эскалации боевых действий на Донбассе

Отказ России может быть связан и с недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в США

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РФ своим отказом продлевать мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на границе оккупированного украинского Донбасса пошла на шантаж, для того, чтобы заставить международную организацию надавить на правительство Украины в плане ведения переговоров в ТКГ напрямую с «главами республик». Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, передает УРА-Информ.

«Сейчас обстрелы, которые активизировались в конце августа, идут на спад. Но вполне возможно, что усиление военных действий может начаться уже со следующей недели, с началом политического сезона в Украине, с открытием сессии Верховной Рады. Причем на открытие украинской сессии они могут нанести нам потери, тем самым напоминая, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения в трактовке РФ», — уточнил Жданов.

Помимо прочего, Россия может приурочить свои военные учения с РБ к усилению конфронтации.

«Единственное, что пока спасает Украину — то, что сегодня Россия не может проводить широкомасштабных военных действий на украинской территории. Потому что если Россия предпримет какие-либо действия наступательного характера, то ни Германия, ни Франция уже не смогут отрицать того, что в Украине идет война с Российской Федерацией», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в годовщину подписания Минских соглашений между Украиной и РФ по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию выполнить взятые на себя ранее обязательства.