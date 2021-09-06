«Северный поток-2»: в Кремле считают нонсенсом угрозу для Европы

Песков прокомментировал заявление президента Украины

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В Кремле считают несерьезными заявления об угрозе «Северного потока-2» для Европы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что российский газопровод «Северный поток-2» представляет угрозу для Европы.

«Зеленский говорит, что „Северный поток-2“ является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс, это строительство российского газопровода, наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что стремление украинской стороны вступить в НАТО, а также теоретическая готовность США обсуждать данный вопрос, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» для России.