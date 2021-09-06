На сахарном заводе под Киевом прогремел взрыв: есть пострадавшие

Авария произошла из-за неисправности одного из котлов

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Вчера, пятого сентября, в Киевской области в поселке Гребенки на сахарном заводе прогремел серьезный взрыв, есть пострадавшие. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Авария, как стало известно по предварительным данным, произошла из-за неисправности одного из котлов.

«Известно, что среди пострадавших пять человек, двоих из которых госпитализировали в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших от урагана Ида увеличивается. По меньшей мере 23 человека погибли в Нью-Джерси, 12 — в Нью-Йорке и трое — в пригороде округа Вестчестер. По крайней мере пять смертей были зарегистрированы в Пенсильвании и одна в Мэриленде.