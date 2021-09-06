Политика

Конфликт на Донбассе: США требует от РФ выполнение Минских договоренностей

В США потребовали, чтобы Российская Федерация позволила миссии ОБСЕ проводить наблюдения

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В годовщину подписания Минских соглашений между Украиной и РФ по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию выполнить взятые на себя ранее обязательства. Об этом сообщается на сайте посольства США в Киеве, передает УРА-Информ.

В США потребовали, чтобы Российская Федерация позволила миссии ОБСЕ проводить ранее установленые наблюдения на украинско-российской границе, а также освободила незаконно задержанных лиц.

«Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины»,- сказано в заявлении США.

Ранее сообщалось, что стремление украинской стороны вступить в НАТО, а также теоретическая готовность США обсуждать данный вопрос, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» для России.

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