Общество

Спасение для жителей ОРДЛО: на ПП «Меловое» можно получить бесплатную юридическую помощь

Помощь правозащитников предоставляется бесплатно

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В пункте пропуска «Меловое», который находиться на границе Украины с Россией, Благотворительный фонд «Право на защиту» уже организовал работу своих представителей. Об этом сообщается на станице организации в Фейсбук, передает УРА-Информ.

«При пересечении границы люди сталкиваются с рядом проблем, которые существенно затрудняют реализацию права на свободное передвижение, среди которых отсутствие адекватных условий и длинные очереди из людей и машин. Недавно сотрудники БФ „Право на защиту“ начали мониторинг ситуации на этом контрольном пункте, фиксацию нарушений прав человека и предоставление путешественникам юридических консультаций», — отмечается в сообщении.

Правозащитники отметили, что хотят помочь всем нуждающимся, и помощь является полностью бесплатной.

Ранее сообщалось, что граждане, которые следуют в сторону границы с России с временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что передвигаться через границу приходится в окружении куч мусора.

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