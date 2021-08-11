Общество

В США двухлетний мальчик застрелил своего отца: шокирующие подробности

Полиция пока не подтверждает эту версию

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Двухлетний мальчик из Гастонии, Северная Каролина, принял настоящий пистолет за игрушку и застрелил своего 29-летнего отца. Мужчина скончался на месте.

Полиция установила, что двухлетний мальчик навещал свою бабушку с родителями дома на Западной Пятой авеню. В. В воскресенье в 20:45 офицеры получили сообщение о стрельбе в здании. По прибытии была подтверждена смерть 29-летнего Марковии Лашон Дарема от огнестрельного ранения, пишет УРА-Информ.

Мать мальчика показала, что выстрелил ребенок. Двухлетний ребенок должен был найти дома пистолет и принять его за игрушку. Затем он нацелил его на отца, сидящего на диване, и нажал на курок, выстрелив родителю в спину. Его спасти не удалось.

После выстрела мальчик уронил пистолет и испуганно выбежал из дома. В интервью местному каналу мать ребенка призналась, что двухлетний ребенок «знает, что случилось что-то плохое», но не может сказать, «что именно произошло». Он подчеркивает, что был «в близком родстве с папой».

В полиции не подтверждают участие ребенка в стрельбе. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что киевлянка умерла после вакцинации Modernа.

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