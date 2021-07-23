Общество

КПП «Успенка» утопает в мусоре: люди жалуются на условия проезда

На границе вновь наблюдаются огромные очереди

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Граждане, которые следуют в сторону границы с России с временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что передвигаться через границу приходится в окружении куч мусора. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

«Мусор лежит с обеих сторон, и где легковые стоят, и где грузовые. Одни набросали, другие не убирают. А запах от отсутствия туалета просто непередаваемый»,- сказано в сообщении очевидца.

Неравнодушными остались и местные жители:

«Утопаем в мусоре и вони».

«И какое первое впечатление может сложиться у людей, приезжающих в „ДНР“? Позорище! А самое страшное что всем уже наплевать».

«Запах „рыспублики“, что вы хотели!»

Помимо этого, на границе вновь наблюдаются огромные очереди на выезд и въезд.

Ранее сообщалось, что на КПВВ между Украиной и оккупированными территориями предлагается восстановить контроль за наличием отрицательного результата тестирования на COVID-19 из-за угрозы нового штамма пневмонии. 

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